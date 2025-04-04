Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır atık projelerini yaygınlaştırarak, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere imza attığı bildirildi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır atık projelerini yaygınlaştırarak, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarıyla Mersin’in atıksız, çevre dostu şehir olma yolunda hızla ilerlemesine katkı sunan Büyükşehir Belediyesinin, AB tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe alan ’Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz’ projesiyle kentte sıfır atık konusuna yeni bir soluk getirdiği aktarıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımının azaltılması ve atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında belediye birimlerinde ve Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde pet şişe toplama kampanyası da beraber yürütülüyor. Mercan’a kurulan ‘Akıllı Otomat’ ise ziyarete gelen öğrencilerin hem projeyi tanımasını, hem de elindeki plastikleri atarak projeye katkı sağlamasını sağlıyor. Projeyle denizler ve sahillerin plastik atıklardan arındırılmasının yanı sıra atık yönetimini sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesi de hedefleniyor.

"Atıkları kaynağında ayrıştırıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli çevre mühendisi Yakup Berkay Işık, sıfır atık üzerine yaptıkları önemli proje ve hizmetleri anlattı. Belediyede Sıfır Atık Belgesi’ne sahip 100 birim olduğunu ve bu sayıyı artıracaklarını belirten Işık, "Geri kazanılabilir atıkları, organik atıkları ve çöp dediğimiz geri kazanılamayacak atıkları ayrı ayrı kutularda ve kaynağında ayrıştırıyoruz.Sebze halinden çıkan sebze ve meyve atıklarını, mezbahaneden çıkan işkembe atıklarını, ağaç budama atıklarını ve belediyemizin sahilde bulunan kafelerinden çıkan çay-kahve posalarını tesisimizde yığınlar haline getirip, gerekli süreçlerden geçirerek kompost hale getiriyoruz. Bunlar refüj çalışmalarında toprak düzenleyici malzeme olarak kullanılıyor"dedi.

"Plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz"

Avrupa Birliği’nin REMEDIES-2 projesi kapsamında hibe kazanan ‘Plastiksiz Mersin Sahili İçin Birleşiyoruz’ projesini hakkında da bilgi veren Işık, "Bu proje kapsamında plastikleri ayrı toplamayı hedefliyoruz. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimizde bulunan kaplumbağa kafesinde ve akıllı otomasyon cihazında plastikleri ayrı topluyoruz. Yine sahil bandında bulunan belirli noktalarda, halkımızı teşvik etmek için pota şeklinde plastik toplama kafesleri yerleştirildi. Bunların yanında, plastik kullanımını azaltmaya yönelik su çeşmelerimiz bulunuyor. Halkımız termosları ve mataralarıyla gidip sularını doldurabiliyor. Bu şekilde plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz"diye konuştu.

"Sürdürülebilir atık yönetim felsefesini kendimize misyon edindik"

Hibe kapsamında aldıkları plastik kırma ve enjeksiyon makineleri sayesinde, toplanan plastik kapakları öğüterek plastik saksıya çevirdiklerini belirten Işık, sahil temizlikleri yaptıklarını ve bilinçlendirme çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulduklarını da kaydetti. Işık, "Projenin asıl hedefi plastiklerin denize ulaşmasını ve kirliliği önlemenin yanı sıra, geri kazanım farkındalığını artırmak. Proje şu an başarılı bir şekilde ilerliyor. Sürdürülebilir atık yönetim felsefesini kendimize misyon edindik. Bu şekilde doğamızı koruyarak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Evsel nitelikli katı atıkları bertaraf tesislerinde elektrik enerjisine dönüştüklerini sözlerine ekleyen Işık, belediye birimlerinden çıkan pil, florasan, led lamba, toner ve kartuşları da biriktirip 6 ay beklettikten sonra, lisanslı tesislere gönderdiklerini sözlerine ekledi.

"Atık üretimini azaltmayı amaçlıyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli çevre mühendisi Gizem Bal da İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Öğrenciler başta olmak üzere, merkezi ziyaret edenlere sıfır atıkla ilgili düzenekler hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini anlatan Bal, merkezi her gün ortalama 700 öğrencinin ziyaret ettiğini kaydetti. Bal, "Açıldığımız günden beri ortalama 134 bin öğrenciye sıfır atık, iklim, çevre, yenilenebilir enerji, sera gazı üzerine eğitim verdik. Sıfır atığın temel amacı hammadde kullanımını azaltmak, enerji verimliliğini artırıp kaynakların tüketimini azaltmak. Biz de bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.

Atıkları kaynağında ayrıştırma ile enerji ve hammadde kullanımını azaltmanın önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bal, "Özellikle Mersin gibi sahil kenarında bulunan kentlerde plastik atıklar, su ortamında önemli bir kirletici faktördür. Mikroplastikler, su içerisinde parçalanarak canlı türlerine ve insan yaşantısına zarar veriyor. Bu konu hakkında da önemli bilgilendirmeler yapıyor, doğal kaynaklarımızı koruyor, atık üretimini azaltmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.