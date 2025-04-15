Mersin, Büyükşehir Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri koordinesinde kentin farklı noktalarına dikilen birbirinden güzel ve rengarenk çiçeklerle ’bahara merhaba’ dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir çevre ve daha temiz bir Mersin için kent genelinde sürdürdüğü peyzaj çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti bahara hazırlamak amacıyla çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği mevsimlik çiçek dikimini tamamladı. Dikimi yapılan ve aralarında endemik türlerin de bulunduğu çiçekler sayesinde, Mersin rengarenk bir görünüm ile bahar aylarını karşılamaya hazır hale geldi.

Ekipler tarafından, 27 bin 750 sardunya, papatya, kadife çiçeği, petunya ve gazanya gibi çiçekli ve çok yıllık türler ile ağaç/ağaçcık ve çalı grupları cadde, kavşak ve refüj başlarına dikildi. Kent genelinde aralıksız çalışma yürüten ekipler, Mersin’i daha da renkli ve estetik bir hale getirmeyi hedefliyor.

"Memnuniyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğünde görev yapan peyzaj mimarı Görkem Arkan, "Dört mevsimin en güzel halinin, en canlı renklerinin yaşandığı güzel Mersinimizde, sorumluluk alanlarımızdaki parklarımızın, yeşil alanlarımızın, refüj ve kavşaklarımızın mevsimlik çiçek dikimlerini gerçekleştirmekteyiz" dedi.

Kent estetiği ve görselliğe uygun şekilde tasarımların yapılmasının ardından sahada dikimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Arkan, "Gazanya, kadife çiçeği, petunya başta olmak üzere birçok mevsimlik tür kullanmaktayız. En iyiyi daha iyi hale getirebilmek için özveriyle, sevgiyle ve en önemlisi de memnuniyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.