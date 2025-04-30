Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) hizmete giren ’Cesur-III’ adlı ’Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracı’nın tanıtımı yapıldı.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Müteşebbis heyet üyeleri daha sonra Mersin OSB İtfaiye Teşkilatında görev yapacak olan ’Cesur-III’ adlı ’Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracı’nı inceledi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, 26 itfaiye personeli, 2 itfaiye aracı ve 1 arazözün yanı sıra, yangınlara havadan müdahale edebilmek için ’Cesur-III Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracı’ ile itfaiye teşkilatını güçlendirdiklerini söyledi.

Yangın Müdahale İnsansız Hava Aracının, Mersin OSB’de göreve başladığını belirten Tekli, "Cesur-III, yangın söndürme görevleri için özel olarak tasarlanmış bir insansız hava aracıdır. Güçlü yapısı ve geniş kapasiteli tankı ile etkili ve hızlı müdahale sağlar. Farklı söndürücü ajanlar kullanabilen değiştirilebilir nozulları sayesinde her türlü yangınla başa çıkabilir. Yüksek ısı ve basınca dayanıklılığı ile en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar. Hızlı harekete geçmek üzere tasarlanan Cesur-III, 3 dakikadan kısa bir sürede operasyona hazır hale gelir. Dakikada 250 litre debi ve 20 bar basınç, termal görüntüleme ve gerçek zamanlı görüntü işleme kabiliyetleri ile ulaşılması güç alanlardaki yangınlara kesin bir hedefleme ile etkili bir şekilde müdahale eder. Yüksek sinyal karıştırıcı bağışıklığı, acil durumlarda operasyonel bütünlüğün korunmasında kritik bir rol oynar. İtfaiyeci can kaybının en çok olduğu çatı ve cephe yangınlarında etkin olarak kullanılması hedeflenmektedir" dedi.

Heyet sonrasında Mersin OSB içerisinde bulunan Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulundu ve eğitim gören çocuklara hediye takdim etti.