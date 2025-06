Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin OSB’nin 6. Genişleme Bölgesi için çalışmalara resmen başlandığını açıkladı. Tekli, yeni yatırımların hem istihdamı artıracağını hem de Mersin’i küresel bir üretim üssü haline getireceğini söyledi.

1993 yılında 380 hektar alanda kurulan Mersin OSB, yapılan ilave yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte toplam bin 83,5 hektarlık bir alana ulaşan OSB’de, şimdi de 6. Bölge için düğmeye basıldı. Müteşebbis Heyet kararı ile başlayan yeni bölge çalışmaları, kentin sanayi kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, OSB’de faaliyet gösteren firmaların yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti. Mersin OSB’nin Türkiye’nin üretim gücüne önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Tekli, "Devletimizin sağladığı imkanlar ve destekler sayesinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor. Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alanlarımızla destek veriyoruz. Mersin OSB, limanı, kara ve havayolu bağlantıları sayesinde stratejik bir konumda bulunuyor. Bu avantajlarla ihracatımızı artırarak ülke ekonomisine değer katıyoruz" dedi.

Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi olduklarını kaydeden Tekli, "Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte bin 83,5 hektar alana sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"6. Bölge ile sanayi kapasitemiz artacak"

Başkan Tekli, Mersin Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanı Atilla Toros’un katkılarıyla yürütülen 6. Bölge çalışmasının büyük önem taşıdığını ve şehrin sanayi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir hamle olduğunu ifade etti. Tekli, "Yeni yatırımlar, Mersin’in üretim gücünü artırarak sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirecek. Ayrıca bu bölge, ihracat potansiyelimizin büyümesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Gençlerimiz sanayiyle daha çok buluşacak. 6. Bölge, Mersin’i bölgesel değil küresel bir üretim merkezi haline getirecek" diye konuştu.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Sanayi sektörünün Mersin’in ekonomik kalkınmasındaki en güçlü dinamiklerden biri olduğuna dikkat çeken Tekli, yapılan her yatırımın şehre katma değer ve istihdam olarak geri döndüğünü söyledi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin, üretim kapasitesi, ihracat hacmi ve sağladığı istihdamla şehrin can damarı konumunda olduğunu vurgulayan Tekli, buradaki firmaların yalnızca yerel pazara değil, uluslararası piyasalara da açılarak Mersin’in marka değerini artırdığını söyledi. Tekli, "Lojistik avantajlarımız, limanımız ve havaalanımızla birleştiğinde sanayi için büyük bir stratejik üstünlük oluşturmaktadır. Bölgemizde yapılan her yatırım, kentimize istihdam, katma değer ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri dönmektedir" şeklinde konuştu.

Teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına da vurgu yapan Tekli, "Mersin’in sanayiyle büyümesi sadece kente değil, Türkiye’nin üretim gücüne de katkı sağlamakta. Bu nedenle yeni sanayi alanları açmak, aslında geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Tekli, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Mersin Valisi Atilla Toros’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.