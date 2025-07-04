Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) açıkladığı ‘2025 Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında, Mersin yine Türkiye’nin en çok tercih edilen öğrenci şehirleri arasında yer aldı. 2019 yılında 26. sırada yer alan Mersin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte yapılan yatırımlar sayesinde, son iki yıldır 2. sıradaki yerini koruyor.

Araştırmada, Türkiye’nin üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında Eskişehir ilk sırada yer alırken, Mersin ikinci sıradaki yerini korudu. Manisa ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Raporda, şehirlerin sadece üniversitelerle değil, yerel yönetimlerin sağladığı sosyal ve ekonomik imkanlarla da öğrenci dostu kentler haline geldiğine dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor. Ulaşımdan barınmaya, uygun fiyatlı kafelerden 25 TL’ye üç çeşit sıcak yemek sunan mahalle mutfaklarına, ücretsiz çamaşır kafelerden kent genelinde açılan okuma salonlarına kadar birçok hizmet, öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Ayrıca, ‘Taşıyanım Projesi’ ile öğrencilere ücretsiz taşınma desteği, belediye bünyesindeki kafelerde part-time iş imkanı, Kariyer Merkezi ile işveren-öğrenci buluşmaları ve Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) ile gençlere; yapay zeka, yazılım, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlarda eğitim desteği sağlanıyor.

"Mersin, 10 numara bir öğrenci şehri olmayı sürdürecek"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın her yıl yayımladığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında Mersin’in ikinci sırada yer almasından büyük gurur duyuyoruz. Barınma, ulaşım, beslenme gibi alanlarda sunduğumuz projelerle gençlerin şehir yaşamına kolay adapte olmasını sağlıyoruz. Mersin her zaman 10 numara bir öğrenci şehri olmaya devam edecek" dedi.

Yıldırım, öğrencilerin sosyal, akademik ve ekonomik ihtiyaçlarını gözeterek hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.