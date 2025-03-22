Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin, öğrencilerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ettiği bildirildi.

Mersin Kariyer Merkezi, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve iş dünyasına hazırlanmalarına yönelik eğitimlerine yönelik Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Kariyer Planlama Eğitimi verdi. Kariyer Merkezi danışmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde, doğru meslek seçimi, etkili kariyer planlama yolları, geleceğin meslekleri, dijitalleşme, yeni nesil iş arama kanalları ve işgücü piyasası gibi konularda detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçerken dikkat etmeleri gereken unsurlar anlatılırken, iş dünyasının beklentileri ve teknolojik gelişmelerin meslekler üzerindeki etkisi gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca, öğrencilerin dijital dünyada kendilerini nasıl konumlandırabilecekleri ve iş arama süreçlerinde etkili stratejiler geliştirebilmeleri için pratik bilgiler paylaşıldı.

"Doğru kararlar alabilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, "Öğrencilerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Özellikle meslek seçimi aşamasında, doğru kararlar alabilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz. Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz eğitimde, geleceğin meslekleri, dijitalleşme ve işgücü piyasası gibi kritik konuları ele aldık. Öğrencilerin daha mezun olmadan iş dünyasını tanımaları, onların kariyer hedeflerini belirlemelerinde büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

"Öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Farklı projelere de imza attıklarını belirten Özada, "Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş dünyasına hazırlanmalarına yönelik projelerimizi sürdüreceğiz. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerimizle, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte öğrencilerin yanında olmaya ve onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.