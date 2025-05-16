Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ürgüp İtfaiyesi personeline yönelik 5 gün süren ’İtfaiye Temel Er Eğitimi’ verdi.

Günden güne kendini yenileyen ve kurumsal kapasitesini artıran Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, yalnızca yangın ve kurtarma operasyonlarındaki etkinliğiyle değil, aynı zamanda sunduğu eğitim hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Eğitim Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen programlar Mersin’le sınırlı kalmayarak, farklı illerdeki ekipleri de kapsıyor. Daha önce Karaman’da eğitim düzenleyen Mersin İtfaiyesi, bu kez Ürgüp Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin talebi üzerine yeni bir program hayata geçirdi. Ürgüp’te düzenlenen eğitime Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden Eğitim Amiri Selçuk Polat, eğitmenler Muharrem Çavdar, Raşit Duranoğlu ve Oğuzhan Şimşek katıldı. Program kapsamında katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere geniş içerikli eğitim verildi. Eğitim başlıkları arasında ‘İlkyardım, Yangına Müdahale Teknikleri, Tehlikeli Maddelere Müdahale, Yangın Sebebi Araştırma ve Raporlama, Trafik Kazalarına Müdahale, Araç Yangınlarına Müdahale, Yüksekte Güvenli Çalışma, İleri Düzey Kurtarma, Yüksek Açı Kurtarma, İpli Erişim ve Yaralı Tahliyesi’ gibi kritik konular yer aldı.

"İtfaiyemiz, bölgesel bir itfaiye merkezi olma yolunda ilerliyor"

Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru, ATA Eğitim Merkezi’nin devreye girmesiyle birlikte, itfaiyecilikte akademik ve bilimsel bir yaklaşımı benimsediklerini ifade etti. Bu gelişmenin, Mersin İtfaiyesi’nin teknik donanım ve bilgi birikimini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Duru, eğitimlerin her türlü iklim ve doğa şartına uygun şekilde sürekli güncellendiğini kaydetti.

Ürgüp’teki eğitimin de talep üzerine özel olarak planlandığını belirten Duru, "Meslektaşlarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bizim için gurur verici. Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in destekleri sayesinde, itfaiyemiz her geçen gün daha da güçleniyor ve bölgesel bir itfaiye merkezi olma yolunda ilerliyor" dedi.