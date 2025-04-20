Mersin'in 2.Lig Kırmızı Gruptaki temsilcisi Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Nazillispor'u farklı mağlup etti.

Karşılaşmaya ; Kurtuluş Yurt , Gökcan Gelmen , Alper Uludağ ,Atakan Aybastı , Ender Gör , Muhammed Ali Doğan , Mustafa İnan , Zeynullah Türkay , Uğur Can , Furkan Güneş ve Umut Aydın 11'i ile başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu , 5’inci dakikada Umut Aydın’la perdeyi açtı. Umut Aydın 19 ve 21.dakikalarda iki gol daha atarak hat-trick yaptı.Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmanın 31.dakikasında Uğur Can''ın attığı gol ile ilk yarıyı 4 - 0 önde kapattı.

55’inci dakikada Umut Aydın'ın yerine oyuna giren İsa Güler , 83.dakikada da Uğur Can ile gollerini sürdüren Yeni Mersin İdman Yurdu Nazilli deplasmanında 3 puanı 6 gol ile kazandı.

Yeni Mersin İdman Yurdu bu galibiyetle son 2 haftaya 30 puan ve 14.sırada girerek tehlike bölgesinden uzaklaştı ve son 2 haftada alınacak 1 puan ile Ligde kalma şansını yakaladı.