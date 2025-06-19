Mersin’in Erdemli’de sahil bandında yapımı tamamlanan Rıfat Coşkun Cüceloğlu Parkı, karne alacak öğrenciler için düzenlenen Sinan Akçıl konseriyle hizmete açıldı.

Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana sahip parkın açılışı, ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın verdiği konserle kullanıma sunuldu. Konser, aynı zamanda karne alan öğrenciler için unutulmaz bir hediye oldu. Etkinliği takip etmek isteyen vatandaşlar saatler öncesinden alanda yerlerini aldı. Konserin başlamasıyla birlikte meydanda coşku ve heyecan doruğa ulaştı. Sanatçı Sinan Akçıl, en sevilen şarkılarını seslendirirken, alanı dolduran binlerce kişi sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal,Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve çok sayıda davetli de konseri takip etti.

Geleceğin teminatı gençler için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara," Güzel bir coşku var. Gençlerle bir aradayız. İstedik ki hem Rıfat Coşkun Cüceloğlu Meydanımızın açılışını yapalım hem de gençlerimize, öğrencilerimize bir karne hediyesi verelim istedik. Onlar da yoğun bir eğitim döneminin sonuna geldiler. Bugün de alanda yoğun bir genç nüfusumuz var. Çok heyecanlılar, onlarla bir arada olmak beni de çok mutlu ediyor. Onlarla iç içe birçok projelerimiz var. Gençleri çok önemsiyorum"dedi.

Meydanı ve konseri çok beğendiğini belirten gençlerden Burak Ateş, " Sanatçı da güzel, meydan da güzel bize iyi bir karne hediyesi oldu" diye konuştu.

Müziğin evrensel olduğunu aktaran Berna Tekin de " Evrenseldir müzik. Müzik insanların iletişim kurduğu en güzel dildir bence" şeklinde konuştu.