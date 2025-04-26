Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Mersin İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Dirençlilik için Çoklu Risk Değerlendirmesi’ başlıklı projesiyle, CLIMAAX projesinin 2. ve son başvuru çağrısını kazandı. Toplam 263 proje arasından 37 yeni Avrupa bölgesi arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek üzere mali ve teknik destek alacak.

Avrupa Birliği’nin (AB), İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında yürütülen CLIMAAX projesinin 2. ve son başvuru çağrısı sonuçlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de ‘Mersin İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Dirençlilik için Çoklu Risk Değerlendirmesi’ başlıklı projesiyle, toplam 263 proje arasından 37 yeni Avrupa bölgesi arasında yer aldı. CLIMAAX projesi kapsamında 19 farklı ülkeden 37 yeni Avrupa bölgesi daha desteklenecek. Bu bölgeler, iklim risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek üzere mali ve teknik destek alacak. Mersin Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu yeni seçilen bölgeler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençliliklerini artırmak için, projenin sunduğu imkanlardan yararlanacak. Proje kapsamında bölgelerin iklim risklerini anlamaları, uyum stratejileri geliştirmeleri ve bu süreçleri koordine etmeleri için gerekli araçlar ve destek sağlanacak.

Mersin, Türkiye’yi temsil eden 7 bölgeden biri oldu

2023-2026 yılları arasında yürütülen Horizon Europe projesi olan CLIMAAX, bölgesel iklim ve acil durum risk yönetim planlarını güçlendirmek amacıyla finansal, analitik ve teknik destek sağlıyor. Proje; iklim risk değerlendirmesi konusunda uzmanlar, yerel ve ulusal yönetimler, sivil koruma ajansları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. CLIMAAX projesinin ikinci çağrısı kapsamında toplam 37 yeni Avrupa bölgesi projeye dahil edilirken, Türkiye’den de 3 bölge desteklenmeye hak kazandı. İlk çağrı ile birlikte toplamda Türkiye’den 7 bölge projeye dahil oldu. Bu bölgeler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi de ’Mersin İklime Hazır’ projesi ile yer aldı.

‘Mersin İklime Hazır’ (MCR-RA) projesi, çoklu risk değerlendirme metodolojisi uygulayarak kentsel, kıyı ve kırsal alanlarda dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor. Proje, iklim risklerinin sonuçlarını belirlemek ve yerelleştirilmiş uyum planları geliştirmek için, iklim tehlikelerinin (özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık, yüzey ve kıyı taşkınları ile orman yangınları), maruziyeti ve kırılganlıklarını değerlendirmeye odaklanıyor.

"CLIMAAX, projemize hem mali hem de teknik destek sağlayacak"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesine bağlı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Zafer Kuşatan, CLIMAAX kapsamında ‘Mersin İklime Hazır’ projesi ile şehrin sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı yolunda önemli bir adım atıldığını belirterek, "Proje kapsamında kentsel kıyı ve kırsal alanlarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel, orman yangınları ve buna bağlı çoklu risk değerlendirme ve tehlikeleri karşılaştırma ile direnç oluşturma hedefini planlanmış bulunuyoruz. Yerelde verileri kullanarak, çoklu risk değerlendirmesi yapıp kendimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. CLIMAAX, projemize hem mali hem de teknik destek sağlayacak. Avrupa standartlarında risk değerlendirme süreci yürüteceğiz. Böylece kurumsal kapasitemiz gelişecek ve AB ülkelerinde ortak projelerle kentimizin tanınması sağlanarak da vizyonel bir çalışmanın sonucunu elde edeceğiz" dedi.

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünde görevli Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya da CLIMAAX projesine katılmalarındaki amacı anlattı. İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Beyza Ayten Tor Bölükbaş ise proje sonunda Mersin’de bekledikleri somut değişiklikleri aktardı. Diğer belediyelere de bu çağrılara başvurmaları konusunda öncü olmayı hedeflediklerini dile getiren Bölükbaş, geleceğe dönük başka projeleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.