Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Spora Tam Destek' töreninde başarılı sporcuları ve amatör kulüpleri ödüllendirerek 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulübe toplam 20 milyon 781 bin TL nakdi destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Spora Tam Destek' sloganıyla düzenlenen 'Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek ve Başarılı Sporculara Ödül Töreni', Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen tören ile 2 kalemde 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulübe toplam 20 milyon 781 bin 246 TL destek verildi.

Büyükşehir belediyesi tarafından, düzenlenen tören ile başarılı sporcu ve antrenörlere verilen destek kapsamında toplam 294 sporcu ve antrenöre 5 milyon 399 bin 346 TL destek verildi. Törende ayrıca amatör spor kulüplerine nakdi destek kapsamında 260 spor kulübüne 15 milyon 381 bin 900 TL destek verildi. Mersin büyükşehirin, 2 kalemde 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulübe toplam 20 milyon 781 bin 246 TL destek vermiş olduğu bildirildi. Hem faal spor kulüplerine hem de başarılı sporcu ve antrenörlerine olmak üzere ikisine birden düzenli olarak maddi destek veren tek belediye olan Mersin büyükşehirin sporun birleştirici ve toplumdaki dönüştürücü gücü doğrultusunda, sporu sosyal bir politika olarak görüp, her çocuğun güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmasını sağladığı ifade edildi.

'Sadece ülke barışına değil; dünya barışına katkı sunuyorsunuz'

Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu'nda düzenlenen törene, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Video gösterimi ile başlayan törende konuşan Başkan Seçer, başarılı sporcuların emek edip, zaman harcayıp, bir takımı ve takım arkadaşlarını, antrenörlerini, ailelerini ve arkadaşlarını temsil ettiklerinden söz ederek, elde edilen başarıların da herkesin başarısı olduğunu dile getirdi. Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'den başarılı sporcuların çıkmasından mutluluk ve gurur duyuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere hem bu üstün başarılarınızdan hem Mersin'imizin hem Türkiye'mizin dünyada tanıtımına katkı sunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bir sporcu olarak sadece ülke barışına değil, dünya barışına katkı sunuyor ve gençlere de çok iyi örnek oluyorsunuz' dedi.

Hem spor kulüplerine hem de başarılı sporlara ve antrenörlere yaptıkları bu desteklerin diğer belediyeler tarafından örnek alınabilecek bir proje ve hizmet olduğunu vurgulayan Seçer, 'Göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana kesintisiz olarak bu destekleri devam ettiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi; yaptığınız projeleri günü kurtarmak, yasak savmak, yapmış olmak için değil; sürdürülebilir, netice alınabilir projeler olarak yaparsanız, kaynakları iyi kullanıyorsunuz demektir. Biz de böyle yapıyoruz' diye belirtti. Mersin'in lokasyon, topoğrafya, coğrafya ve iklim olarak spor organizasyonlarına çok uygun bir kent olduğunun altını çizen Seçer, özellikle 2013 yılındaki 'Akdeniz Oyunları' ile beraber spor tesisleri bakımından Türkiye'deki diğer şehirlerle mukayese edildiğinde nitelik ve sayı bakımından iyi tesislere sahip olunduğunu belirtti. Seçer, Mersin'de her disiplinde ve branşta sporculara katkı sunabilecek tesislerin var olduğunu dile getirdi.

'Birçok alanda etkinliklerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz'

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem önceki yıllardaki iyi uygulamaları devam ettirdiklerini hem de Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile birlikte kendi dönemlerinde ortaya koydukları başarılı çalışmaları ve organizasyonları aktararak, 'Örneğin Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve Uluslararası Mersin Maratonu iyi birer uygulamadır, daha önceki dönemlerden başlatılmış, doğru da olmuş ve onları devam ettiriyoruz. 2019'dan bu yana da MEDEKA'nın çalışmaları sonucu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali gibi bizim dönemimizde de ortaya koyduğumuz çok başarılı çalışmalar var. Eski dönem, yeni dönem fark etmiyor; birçok alanda etkinliklerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz' dedi.

Mersin'in en büyük ilçelerinden birisi olan Tarsus'a da yatırımlar yaptıklarını kaydeden Seçer, Şehitler Tepesi'nde yapımı süren ve 11 bin 400 metrekare alan üzerinde inşa edilen Tarsus Spor Park'ın 2026 yılında hizmete açılacağını söylerken, Altaylılar Mahallesi'nde ise 17 bin 358 metrekare alan üzerine; içerisinde 1000 kişilik kapalı spor salonu, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, macera parkı ve Survivor parkuru bulunan bir spor tesisi inşasına 2026 yılı içerisinde başlanılacağını duyurdu.

Tören kapsamında 2 ayrı kalemde spora ve sporculara verilen nakdi desteklerden söz eden Seçer, 'Sizler emek verin, alın teri dökün, başarılı olun ve bizleri onurlandırın. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmak için emek verelim, alın teri dökelim. Bu ülkeyi dünyada saygın yapacak olan birliğimiz, beraberliğimiz ve sesimizin daha gür çıkmasıdır' diyerek sözlerini tamamladı.