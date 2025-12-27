Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Tarsus Üniversitesi öğrencileri, seminerler ve planetaryum gösterimiyle iklim, çevre ve uzay temalı bilim dolu bir gün yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor. Tarsus Üniversitesi'nin değişik bölümlerinden 120 öğrenci Mercan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, merkezde yer alan deney düzeneklerini inceleyerek iklim, çevre ve bilim temalı uygulamalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında 2 farklı başlıkta seminer de düzenlendi. Mercan Bilim Merkezi Coğrafya Öğretmeni Sercan Tekin, 'Isınan Dünya: Küresel İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları' başlıklı sunumunda, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla iklim değişikliğinin güncel etkileri ve çözüm yollarını ele aldı. Seminerde ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Düzenlenen bir diğer seminerde ise Astronom Merve Oylum, 'Multidisipliner Bir Alan: Uzay' başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu. Oylum, uzay çalışmalarının birçok farklı disiplinin iş birliğiyle yürütüldüğüne dikkat çekerek, öğrencilerin kendi bölümleri ile astronomi arasında bağ kurmalarını sağladı. Seminerde uzay teknolojilerine yönelik farkındalık artırılırken, farklı disiplinlerin ortak çalışmasının önemi vurgulandı. Program kapsamında son olarak öğrenciler, planetaryum gösterimiyle uzay ve evren konularında görsel bir deneyim yaşadı.

'Anaokulundan üniversiteye kadar her düzeydeki öğrenciyi bekliyoruz'

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, tematik bir bilim merkezi olarak öğrencilere çeşitli deneyimler yaşattıklarını belirterek, 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim merkezi olarak kendi bünyemizde ve öğretmenlerimizle yaptığımız ilk seminerimizdi. Öğrencilere hem iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarından hem de dünyaya etkilerinden bahsettik. Daha sonra astronominin aslında onların bölümüne uzak olmadığını, kendi bölümleriyle ilişkili olduğunu anlattık. Akabinde de planetaryumumuzda bir film gösterimine aldık' dedi. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin, anaokulundan üniversiteye kadar her düzeydeki öğrencilerin ziyaretleriyle çok yoğun bir programa sahip olduğunu sözlerine ekleyen Ezici, 'Son zamanlarda lise ve üniversitelerden yoğun talep almaya başladık. Biz bu taleplerden oldukça memnunuz. Tüm öğrencilerimizi Mercan Bilim Merkezi'ne bekliyoruz' diye konuştu.