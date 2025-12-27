Mersin Büyükşehir Belediyesi AYKOME'nin 2025 yılı 2. Genel Kurulu'nda, altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2026 yılı yatırım programları ve kent genelinde hayata geçirilmesi planlanan önemli ulaşım projeleri ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (AYKOME), 2025 yılı 2. Genel Kurulu gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilgili şube müdürleri, ilçe belediyelerinin ilgili personeli ile altyapı kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı AYKOME Şube Müdürü Gül Gök, toplantı maddelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

AYKOME'nin 2025 yılı 2. Genel Kurulu'nda; '2025 yılı altyapı çalışmalarının genel değerlendirilmesi, 2026 yılı yatırım programları, 2026 yılı ücret tarifesi, kazı yasağı, Mezitli Kuyuluk Katlı Kavşak Projesi ile ilgili gelişmeler ve yapılması planlanan Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçit Projesi' ile ilgili konular görüşüldü.

'Vatandaşlarımızın ve şehrimizin konfor alanını artırmak üzere toplandık'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman, gerek altyapı ile ilgili kurum ve kuruluşlar, gerekse de belediye iştirakleri ile bir araya gelerek kentin yararına kararlar alınması adına bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı. Ataman, 'Toplantıda aldığımız kararların, vatandaşlarımızın ve şehrimizin rahatlık alanını artıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda 2026'nın, geçmiş yıllardan daha konforlu bir yıl olmasını diliyorum' dedi.

Toplantının ana maddeleri üzerinden yapılan değerlendirme ve fikir alışverişlerinin ardından; 2026 yılı yatırımları noktasında, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Altyapı çalışmaları esnasında hem vatandaşlar, hem de kurumlar açısından iş ve işlemlerin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, önerilerin aktarılması ile sona erdi.