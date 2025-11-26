Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine uyum ve karbon yönetimi alanında yürüttüğü çalışmalarla kentin sürdürülebilir geleceği için kapsamlı bir dönüşüm başlattı.

Küresel iklim krizine karşı stratejik adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle 'Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu'nu hazırladı ve 2024'te yayımlanan 'Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın uygulama ve izleme süreçlerini sürdürüyor.

Belediye, Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) değerlendirmesinde 'D' puanından 'A' puanına yükselerek çevresel şeffaflıkta uluslararası liderlik bandına girdi. Ayrıca ICLEI-TRACK Birleşik Raporlama Sistemi üzerinden her yıl veri girişi yapılarak Mersin'in iklim değişikliği risk ve kırılganlık analizleri raporlanıyor.

Türkiye'de belediye düzeyinde ilk olma özelliğini taşıyan 'Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi' ise döngüsel ekonomi, atık azaltımı, düşük karbonlu üretim ve eylem planının takibi gibi süreçlerin merkezinde yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle örnek olmayı sürdürürken, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.