Mersin Aile Platformu, bünyesinde yer alan 67 sivil toplum kuruluşunun başkanının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mersin Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda, Türkiye ve Mersin’in güncel sosyal meseleleri aile eksenli bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Toplantıda aile kurumunu etkileyen dijital ve kültürel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınırken, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen Temiz Ekran Hareketi ile İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Dijital Anafor Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar ayrıca, 30 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımla dikkat çeken Kanye West konserinin toplumsal etkilerini de değerlendirdi.

Mersin Aile Platformu yetkilileri, aile yapısının korunmasının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kültürel ve manevi değerleri zayıflatabilecek gelişmeler karşısında toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda özellikle dijital platformların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Sosyal medya kullanımının aile yapısı, çocukların gelişimi ve toplumsal değerler üzerindeki sonuçlarının hukuki ve sosyal boyutlarıyla incelenmesinin önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, platformun hukuk çalışma grubu tarafından hazırlanan değerlendirmeler kapsamında, dört büyük sosyal medya şirketine yönelik hukuki süreç başlatılması konusu da gündeme geldi. Katılımcılar, bu konuda gerekli yasal altyapının oluşturulması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mersin Aile Platformu, aile kurumunun güçlendirilmesi, çocukların dijital risklerden korunması ve toplumsal değerlerin muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.