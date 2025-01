Mersin, 2024 yılında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, spor kursları, yarışmalar, turnuvalar ve festivallerle sporun ve sporcunun kenti oldu.

Sporun birleştirici ve bütünleştirici gücünden yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da7’den 77’ye spora ilgisi olan herkesin kendine göre bir hizmet bulabileceği proje ve organizasyonlar düzenledi. 2024 yılına 6. Mersin Bisiklet Turu ile başlayan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyu birbirinden güzel ve eğlenceli organizasyona ev sahipliği yaptı. Sporcu katılımcı sayısının her geçen yıl arttığı organizasyonlar sayesinde Mersin, ulusal ve uluslararası arenada daha çok tanındı. 23 Nisan Çocuk Maratonu, U11-U12 Futbol Şenlik Ligi, Tarsus Dağ Koşusu, 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Futbol Turnuvası, BiodermaProbeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 38. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 3. Kilikya Ultra Maratonu, 3. Kleopatra Bisiklet Festivali, Uluslararası 7. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası, Mersin Off Road ve Kamp Festivali, 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 8. Uluslararası Satranç Turnuvası ile süren organizasyonlar, rekorun kırıldığı 6. Uluslararası Mersin Maratonu ile son buldu.

2024’de başarılı sporcu ve antrenörlere toplam 4 milyon 842 bin TL ödül dağıtıldı

Mersin’de yaşayan ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcu ve antrenörlere her yıl düzenli olarak nakdi ödül veren tek belediye olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 199 sporcuya toplam 3 milyon 880 bin 865 TL, 124 antrenöre ise toplam 961 bin 371 TL, toplamda ise 323 kişiye 4 milyon 842 bin 236 TL ödül verdi.

Amatör spor kulüplerine toplam 12 milyon 982 bin TL destek verildi

Amatör spor kulüplerine de destek vererek spor alanında ilerlemeleri için teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 305 kulübe toplam 12 milyon 982 bin 500 TL nakdi destek verdi. Büyükşehir Belediyesi nakdi desteğin yanı sıra ulaşım, top, kıyafet, eşofman ve ayakkabı gibi malzeme desteklerini de esirgemedi.

Sporbüs ile11 bin çocuk sporun farklı branşlarıyla tanıştı

2023 yılında başlayan ‘Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor’ projesi kapsamında yollara düşen Sporbüs aracı, 2024 yılında 220 mahallede yaklaşık 11 bin 100 çocuğa ulaştı. Bu proje sayesinde kırsalda yaşayan ve spor organizasyonlarına erişemeyen çocuklar, hem eğleniyor hem de spor branşlarını tanıyor. Kırsalda yaşayan ve spora merakı olan kız çocuklarının yetiştirildiği ‘Kır Çiçekleri’ projesi kapsamında ise 21 öğrenci eğitimine devam ediyor.

2024 yılında 4 bin 379 kişi, Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarında ücretsiz eğitim aldı

Gençlerin sporla ilgilenmesi ve sevdiği branşı keşfedebilmesi için yüzme başta olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk, taekwondo, masa tenisi gibi birçok branşta ücretsiz kurs açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 4 bin 379 kişiye eğitim verdi.

Hizmete açılan Babil Su Sporları Merkezi, sporla denizi buluşturdu

2024 yılının Nisan ayında hizmete açılan Babil Su Sporları Merkezi, vatandaşları spor ve denizle buluşturan önemli bir nokta oldu. Kano, kürek, yelken ve SUP sporlarının gerçekleştirildiği merkez, Mersinlilerin gözdesi haline geldi. Yıl boyu hizmet veren Su Sporları Merkezinden, bugüne kadar 600’e yakın vatandaş yararlandı.

Gerçekleştirdiği organizasyonların yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında Mersin Triatlon Yarışı, IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları, 14. Uluslararası Transanatolia Rally Raid Yarışları, Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası ve Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları gibi farklı kurumların düzenlediği yarışlara da destek verdi.

“2024 yılını spor alanında dolu dolu geçirdik”

2024 yılının Mersin için sporla dolu bir yıl olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılını spor alanında dolu dolu geçirdik. Büyük organizasyonlara imza attık. Bunun yanında tesisleşme konusunda çalışmalarımız oldu. Babil Su Sporları Merkezimiz açıldı. Toroslar bölgesinde yüzme havuzumuz yapılıyor. Ayrıca 2025 yılında bisiklet eğitimlerimiz de başlayacak” dedi.

2024 yılında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını da aktaran Taşkın, son olarak gerçekleştirilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu’nda önemli bir rekor kırıldığını da hatırlatarak, “Dünya çapında çok güzel bir organizasyon oldu. ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’ sloganıyla başladık ve gerçekten de rekor kırıldı. Maratona katılan 4 sporcu, Türkiye’de koşulan en iyi dereceyi koştular. Bu da bizim için çok önemli. Gerçekten rekorlar şehrinde rekorlara koştuk ve koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“2025 yılında çok daha fazla projeye imza atacağız”

Yüzde 100 Spor Yüzde 100 Cumhuriyet, Bilinçli Spor Etkinliği gibi etkinlikler sayesinde binlerce çocuğa ve vatandaşa ulaştıklarını kaydeden Taşkın, bu etkinliklerin önümüzdeki yıl da süreceğini ifade etti. Federasyonların yaptığı etkinliklere de destek verdiklerini söyleyen Taşkın, amatör spora ve sporculara da önemli katkılar sağlandığını ifade etti. 2025 yılında da sporla ilgili önemli organizasyonlar ve projeler olacağını sözlerine ekleyen Taşkın, “2025 yılında çok daha fazla projeye imza atacağız. Yeni projelerimiz, yeni çalışmalarımız olacak. Yine vatandaşımızı sporla buluşturmaya ve sporla bilinçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.