Merkezefendi Belediyesi’nin her yıl büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları için kurs kayıtları 19 Haziran Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Merkezefendi Belediyesi, yaz döneminde 20 farklı tesiste ve 14 ayrı branşta spor kursları düzenleyecek. Kurslara katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 19 Haziran Perşembe günü olarak güncellendi. Kayıt işlemleri https://merkezefendi.bel.tr/sporkursu/Default.aspx üzerinden ya da tesislerde şahsen başvuru yoluyla yapılabiliyor.

Yaz Spor Okulları’na dair branş, yaş grupları ve tesis bilgileri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, belediyenin resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayıp bilgi alabilecekler.