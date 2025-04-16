Halk sağlığını ve ihtiyaçlarını ön planda tutan Merkezefendi Belediyesi, glutensiz ürünlerin üretimine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Doğan, "Hemşehrilerimiz glutensiz ürünlere kolayca ulaşabiliyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi herkesin yaşam kalitesini arttırmak, özellikle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için güvenilir, lezzetli ve ekonomik alternatifler üretmeye devam ediyor. Üretimde hijyen, kalite ve ekonomik ilkelerle hareket ederken hem vatandaşların bütçesine katkı sağlanıyor hem de sağlıklı yaşam destekleniyor. Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ve şu anda sadece Halk Market raflarında satışı yapılan glütensiz ürünlerin, çok yakın zamanda internet üzerinden de satışa sunulması planlanıyor. Bu sayede çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar, ürünlere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Merkezefendi Belediyesi, çölyak hastalarının ihtiyaçlarını gözetiyor, herkes için erişilebilir ve güvenilir gıdayı sağlamak için titizlikle çalışmaya devam ediyor.

"Glütensiz ürünler artık daha erişilebilir"

Sağlıklı ve ekonomik çözümler sunarak örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlimizde ve ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz ‘Halk Marketler’ aracılığıyla glutensiz ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ürünlere erişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Glütensiz ürünlerimizi Halk Ekmek Fabrikamızda üretiyor, Halk Marketimizin raflarında hemşerilerimize ulaştırıyoruz, çok yakın zamanda da internet üzerinden satışa sunmayı da planlıyoruz. Çölyak hastalarımızın ihtiyaçlarını gözetiyor, herkes için erişilebilir ve güvenilir gıdayı sağlamak için titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.