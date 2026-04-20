Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atatürk Bilim Merkezi, Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisinde ödüle layık görüldü. Başkan Doğan, 'Akla, bilime ve eğitime yatırımın çok önemli olduğu bu günlerde Atatürk Bilim Merkezimizin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Bu ödül hepimizin, tüm Merkezefendi'nin' dedi.

Merkezefendi Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarının karşılığını ulusal bir ödülle aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışma Ödül Töreni, T.C. Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisinde ödüle layık görüldü. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, teknolojiyi gençler için erişilebilir kılmak ve yerel ölçekte inovasyonu desteklemek amacıyla kurulan Atatürk Bilim Merkezi teknik donanımı ve kapsayıcı eğitim modeliyle jüri üyelerinden tam not aldı.

'Bu ödül tüm Merkezefendi'nin'

Büyük bütçeli yatırımların değerlendirildiği yarışmada elde edilen bu başarının, Merkezefendi'nin vizyonunu bir kez daha gösterdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'nde bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin bir karşılığı olarak ödüle layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, gençlerimize ilham olmak ve teknolojiyi ulaşılabilir kılmak adına hayata geçirdiğimiz Atatürk Bilim Merkezi'miz ile kazandığımız bu ödül hepimizin, tüm Merkezefendi'nin' şeklinde konuştu.

Başkan Doğan tekrar encümen üyeliğine seçildi

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı da gerçekleştirildi. Birlik yönetiminin de belirlendiği toplantıda, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeniden Birlik Başkanlığı'na seçilirken, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da tekrar encümen üyeliğine seçildi. Doğan, 'Yeniden Birlik Başkanlığı'na seçilen Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e başarılar diliyor, beni de tekrar Encümen Üyeliği görevine layık gören tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararlar birliğimize ve ülkemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.