Merkezefendi Belediyesi’nin kurduğu Arama Kurtarma Ekibi MAKUT, afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. AFAD iş birliğiyle verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle ekip, afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale için kendini geliştiriyor.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini önceleyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan Merkezefendi Arama Kurtarma Timi (MAKUT), düzenli olarak eğitimler alarak afetlere karşı her zaman göreve hazır durumda tutuluyor. Son olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü tarafından MAKUT ekibine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde arama kurtarma alanında kritik öneme sahip, teorik bilgilendirmenin yanı sıra saha uygulamalarıyla da yetkinlik kazandırıldı. Çadır kurma, arama kurtarma malzemelerinin doğru ve etkin kullanımı, enkazda arama teknikleri gibi konularda pratik eğitimler gerçekleştirildi.

"Hazırlıklı olmak hayat kurtarır"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve doğru müdahale kabiliyetinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Doğan, "Merkezefendi’mizin güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Belediyemizin kurduğu Arama Kurtarma Ekibimiz MAKUT, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. AFAD iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla, bilinçli ve donanımlı bir ekip oluşturduk. Bir afet durumunda, hızlı ve etkili bir şekilde sahada olacağız. Hazırlıklı olmak, hayat kurtarır" dedi.

Gerçekleştirilen eğitimlerle birlikte MAKUT, Merkezefendi’de muhtemel doğal afetler ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale geldi.