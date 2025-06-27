Sivas Kadı Burhaneddin Yurdu’nda kalan öğrenciler, Zanaatkârlar Çarşısı’nı gezerek el sanatları ustaları ile bir araya geldi.

Sivas’ta öğrenim gören ve Kadı Burhaneddin Yurt Müdürlüğü’nde kalan öğrenciler, Zanaatkârlar Çarşısı’nı ziyaret ederek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle tanıştı. Ahşap oyma, tezhip, saraçlık, bakır işlemeciliği, ahşap-metal işçiliği, Türk okçuluğu ve ahşap oyuncak yapımı gibi meslekleri yerinde gözlemleyen öğrenciler, usta ellerden bilgi aldı. Çarşıda bulunan iş yerlerini gezen öğrenciler, el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik ile öğrencilere kültür bilinci kazandırılması hedeflendi.