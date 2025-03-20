Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuru yaptı.

Bankadan yapılan duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

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Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası, kısa bir süre önce açıkladığı Para Politikası Kurulu'nun ara toplantı kararında da gecelik faizi yüzde 46'ya yükseltmişti.

Kaynak: İGF