Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan merhum Mehmet Said Mutlu’nun kabri bakım ve tadilattan geçirildi.

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir Sertürbedari Mehmet Levent Başerdem, Eskişehir’in Sevinç köyünde doğan, eczacılık tahsilinden sonra, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çalışan Mehmet Said Mutlu’nun, Said i Nursi hazretlerinin, sevdiği seçkin talebelerinden olduğunu anlattı. Vazife başında iken hükmi şehit olarak 35 yaşında vefat eden merhum Mehmet Said Mutlu’nun, Sandıklı ilçesi kabristanında bulunan hususi kabrinin bakım ve tadilatının yapıldığını, güzelleştirmek suretiyle düzenlendiğini anlatan Başerdem, mümtaz şahsiyetin hatırasını saygıyla yâd ettiklerini bildirdi.