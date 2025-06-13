Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ’Pembe ve Mavi Kod’ tatbikatlarında, çocuk kaçırma ve acil resüsitasyon senaryoları gerçeğe en yakın şekilde uygulandı. Ekiplerin müdahale becerileri ve koordinasyon kabiliyeti test edildi.

Tatbikatlar, hastane yönetimi ve ilgili birimlerin eşgüdümüyle gerçekleştirildi. Gerçeğe yakın senaryolarla uygulanan tatbikatlarda, acil durumlara müdahale süreçleri test edildi ekiplerin koordinasyonu ve etkinliği gözlemlendi. Hastane yöneticilerinin de bizzat katılarak süreci sahada takip ettiği uygulamalarda, hasta güvenliğini önceleyen yaklaşım ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, hasta güvenliği ve acil durumlara hazırlık konusunda yürüttüğü uygulamalara kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.