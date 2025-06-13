Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğünde dokuz ay süreyle staj yapan Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Bölümü 12.’nci sınıf öğrencilerine belgelerini Vali Yardımcısı V. Ali Arıkan takdim etti.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde dokuz ay süreyle Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğünde staj yapan öğrenciler, Seher Özlü, Arda Akpınar, İlayda Koç, Tuana Nur Yılmaz, Ebrar Önkal, Enes Uygun ve Samet Aksoy stajlarını başarıyla tamamladı.

Tapu Müdürlüğünde başvuru birimi, arşiv birimi ve servis birimlerinde tapuya dair tüm iş ve işlemleri öğrenen Yusuf Özer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Bölümü 12.’nci sınıf öğrencilerine teşekkür belgelerini takdim eden Arıkan, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.