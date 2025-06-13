Kastamonu Üniversitesi Sosyal Ofisi, yapay zeka temalı sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdürüyor.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi (Sosyal Ofis), 2025 yılı Mayıs ayında "yapay Zeka" temalı sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek farklı fakültelerden öğrencilerin ve akademisyenlerin yenilikçi fikirlerini pratiğe dönüştürmelerine destek verdi.

Desteklenen projeler arasında toplumsal farkındalık, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, afet yönetimi ve gastronomide dijital dönüşüm gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Adem Balcı, "Yapay Zeka Destekli Tasarım Araçları ile Toplumsal Farkındalık Atölyesi: Canva Uygulaması" başlıklı projesiyle toplumsal konularda etkili görsel içerikler üretmeyi hedefliyor.

Aynı fakülteden Batuhan Aktaş ise "Yapay Zeka Araçları ile Engelli Bireyleri Tanıştırmak: Speechify ve Google Lookout Uygulamaları" isimli çalışmasıyla görme ve işitme engelli bireylerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İrem Kızılırmak’ın hazırladığı "Afetleri Önceden Görmek: Afet Yönetiminde Yapay Zekâ Desteği" başlıklı proje, ihtimal afet risklerinin erken tespiti ve kriz yönetimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Zeynep Pusmaz ise "Toplumsal Fayda İçin Yapay Zekâ Atölyesi: Ev Kadınlarına Yönelik Bir Uygulama" isimli projesiyle yapay zekâ tabanlı dijital araçların ev kadınlarının sosyal ve ekonomik hayata katılımına nasıl katkı sunabileceğini ortaya koyuyor.

Akademisyenler de projeleriyle sürece katkı sağladı. Turizm Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Demet Güner’in yürüttüğü "Gastronomide Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka Destekli Sunum Atölyesi" projesi, gastronomi alanında yapay zeka uygulamalarının kullanımına dair öğrencilere yenilikçi bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor.

Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Koçkar ise "Öğrenciler İçin Yapay Zeka Destekli Eğitim: Akıllı TUĞLA ve Etik Öğrenmenin Yolu" başlıklı projesiyle yapay zeka destekli eğitim materyallerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin yapay zeka teknolojileriyle uyumlu projelere verdiği önemi vurgulayarak, "Günümüzde yapay zeka yalnızca teknolojik bir gelişme değil; aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda da dönüşüm imkânlar sunuyor. Üniversitemizde hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin bu değişime ayak uyduran, toplumsal sorumluluk bilinci yüksek projeler üretmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı daha sistematik bir yapıya kavuşturmak amacıyla Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörlüğü’nü de kurduk. Sosyal Ofis’in bu temadaki destekleriyle Üniversitemizin bilimsel üretkenliğine ve toplumsal katkı vizyonuna daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.