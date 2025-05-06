Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Taşcamii Uzunharmanlar Caddesinde devam eden yol genişletme çalışmalarıyla, kentsel dönüşümle birlikte nüfusu her geçen gün artan bölgedeki ulaşımın çok daha rahat ve konforlu bir hale geleceğini belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye tarafından yapımı sürdürülen Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kavuş, beraberindeki teknik ekipten bilgi aldı.

"Yol genişletme çalışmalarıyla birlikte bölgede iki önemli adım atıldı"

İncelemelerinin ardından, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kavuş, Yeni Larende Caddesi diye bilinen Furgandede Caddesi’nden başlayıp Hacıfettah Mezarlığı’na kadar olan yolun etrafındaki binaların kamulaştırmasını tamamladıktan sonra yol genişletme çalışmalarının da tamamlandığını hatırlattı. Bu çalışmalar kapsamında bölgede iki önemli adımın daha atıldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Birinci adım; Gemalmaz Camii’nin hayırseverlerin desteğiyle yolun karşısına taşınmasıydı. Bu tamamlandı. Camimiz yeni yerinde hizmet veriyor. İkinci adım da bu bölgede hizmete hazırlanan Konya’nın en büyük Ağız ve Diş Hastanesi. O da tamamlandı, şu an iç tefrişatı devam ediyor. Kısa süre içinde hizmete girecek inşallah" dedi.

"Buraya yeşil alan ve sosyal tesis kazandırılması için planlamalara başladık"

Başkan Mustafa Kavuş, bölgedeki kentsel dönüşümün hızlanmasıyla birlikte nüfusta ciddi bir yükseliş yaşandığına dikkat çekerek, bu yoğunluğu karşılayacak şekilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Hacıfettah Mezarlığı’ndan başlayarak genişletilen yolun, bölgedeki artan nüfusun ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacağına işaret eden Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu bölgede Aksinne, Mesnevi, Reyhanpark, Divanpark ve Fahrunnisa Evleri gibi kooperatiflerimiz var. Bu yoğunluğa hastaneyi kullanacaklar eklenecek. Yani bölgede ciddi manada artan bir nüfus var. Burdaki insanımızın yeşil alan ve sosyal tesis ihtiyacını da göz ardı etmiyoruz. Camimiz ile Divapark’ı birbirine bağlayan alanda bir ‘yeşil bant’ oluşturmak için çalışmalarımız başladı. Oraya bir de sosyal tesis kazandırarak insanların yaşamına katkı sunmayı planlıyoruz."

"Yol genişletmeleri, artan nüfusun ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacak bir projelendirme ile yapıldı"

Burada gerçekleştirilen kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarının uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, Taşcamii-Uzunharmanlar Caddesi devamında da Abdürreşit ve Hasanköy Caddelerinin şehrin merkezini Seydişehir-Antalya Çevre Yolu’na bağlayan önemli bağlantı yolları olduğunu belirterek, "Bu yollarda gerekli noktalarda başlatılan genişletme çalışmaları tamamlandığında şehir merkezinden Antalya Çevre Yoluna kadar ulaşımda önemli bir rahatlama, hız ve yüksek konfor sağlanacak. Bu sebeple bu güzergahta yapılan çalışmaları önemsiyor, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması adına durmaksızın çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş, incelemeleri sırasında çevre esnafı ve vatandaşlarla da sohbet ederek istişarelerde bulundu.