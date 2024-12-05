Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hizmetlerine yeni başlayan Meram 9 No’lu Ümüde-Cihan Çora Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hizmetlerine yeni başlayan Meram 9 No’lu Ümüde-Cihan Çora Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç, sağlık çalışanlarının haftasını kutlayarak istasyonda incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç’a bu ziyaretlerinde hayırsever Tülin - Tülay Çora kardeşler de eşlik etti.

“Acil sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları pek çok can kurtarıyor”

Ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla sohbet ve hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının toplum sağlığı için en hayati görevlerden birini üstlendiğinin altını çizdi. "Zor şartlar altında ama büyük özverilerle, gecenizi gündüzünüze katarak, en hızlı ve en etkili şekilde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyorsunuz. Dakikaların, saniyelerin önemli olduğu bu alanda gösterdiğiniz özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyor ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı en samimi duygularımla kutluyorum. Siz sağlam olursanız, bizler sağlam oluruz, hemşehrilerimiz sağlam olur. Bu sebeple Allah ayağınıza taş değdirmesin, Hepinize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Kavuş, ASHM’nin Meram’a kazandırılmasında büyük pay sahibi İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hayırsever Tülin - Tülay Çora kardeşlere de minnettarlığını belirtti.

“Meram ve Konya sağlık hizmetlerinde büyük aşama kat etti”

Ziyarete katılan hayırsever Tülin - Tülay Çora kardeşler de istasyonun yapımında kendilerine destek veren Başkan Kavuş’a, İl Sağlık Müdürü Koç’a ve hizmetlerinden dolayı da sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Konya ve Meram’ın, tüm sağlık kademelerinde olduğu gibi en kritik hizmetlerden birini sunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri noktasında da ciddi bir aşama kaydettiğini hatırlatan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, gelinen bu aşamada Konya belediyelerinin ve hayırseverlerin önemli payı olduğunu hatırlattı.

Açıklamalarının ardından istasyonu inceleyen Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç, telsiz başına geçerek Konya’da görev yapan tüm acil sağlık çalışanlarının haftasını kutladılar.