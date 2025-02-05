Okul Sporları Yıldızlar Dart Grubu Birinciliği , Muğla’nın Menteşe ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından düzenlenen turnuvaya 12 ilden 175 sporcu katıldı.

Menteşe Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon, açılış töreniyle start aldı . Sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin katıldığı törenlerin ardından grup birinciliği müsabakaları başladı. Turnuvada 19 kız ve 16 erkek takım , 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında kayıtlı olanlar arasında grup birinciliği için mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ve takımlar, Türkiye finallerinde Muğla’yı temsil etme hakkı kazanacak .