Menteşe Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi’nde görev yapan hekimlere yönelik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında, İç Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında hizmet veren uzman hekimler ziyaret edilerek, Sağlıklı Hayat Merkezinin işleyişi, sunduğu hizmetler ve sevk koordinasyonu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve entegre bir yapıda sunulması hedeflenirken; hastaların uygun şekilde yönlendirilmesi ve hizmetlerden azami fayda sağlaması için merkez ile hastaneler arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı.

Ziyaretler sayesinde, hekimlerin Menteşe Sağlıklı Hayat Merkezi’nin sunduğu önleyici sağlık hizmetleri, danışmanlık faaliyetleri, fiziksel aktivite ve beslenme danışmanlığı, sigara bırakma polikliniği gibi hizmetlere dair bilgi düzeyinin artırılması amaçlandı.

Sağlık kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik yapılan bu tür çalışmaların, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağı ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.