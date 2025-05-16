Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Uzm. Dr. Ali Vardar, "Kadınlarda erkeklerden daha sık gözlemleniyor. Menopoz ayrıca bir kadının hipertansiyon geliştirme riskini önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra düzenli kontrollerinizi aksatmayın" uyarısında bulundu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Vardar, yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyonun atardamarlardaki kan basıncının yükselmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Yüksek tansiyonun en temel nedenlerinin aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, sigara, alkol tüketimi, obezite, diyabet ve stres olduğunu aktaran Uzm. Dr. Ali Vardar, yüksek tansiyon hastalarına "Mutlaka sağlıklı beslenin, sigarayı bırakın, egzersiz yapın, kilo verin" uyarısında bulundu.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ali Vardar, hipertansiyonun dünyada yaklaşık olarak 1 milyar insanı etkilediğini ve Dünya sağlık örgütü raporuna göre; yüksek kan basıncının ise en önde gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye’de her 3 kişiden 1’i hipertansiyon hastası

Her 3 kişiden 1’inde hipertansiyon olduğunu aktaran Uzm. Dr. Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hipertansiyon pek çok sorunu tetikleyebilecek önemli bir sağlık problemi. İhmal edilmesi halinde can kaybına varabilecek sonuçlara neden olur. Hipertansiyonun neden olduğu hastalıklar arasında kalp krizi, beyin kanaması, böbrek yetmezliği gibi hayati önemde sağlık sorunları yer alıyor. Türkiye’de her üç kişiden birinde görülen hipertansiyon modern yaşamın getirdiği sorunlar nedeniyle yaşlıların yanı sıra 20’li yaşlardaki kişilerde ve çocuklarda bile görülebiliyor. Ülkemizde hipertansiyon görülme sıklığı yüksek olmasına rağmen hastaların sadece yüzde 40’ı bunun farkında."

40 yaşından sonra kontrollerinizi aksatmayın

Toplumda kadınların hipertansiyondan nadiren etkilendiğine dair yanlış bir kanı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ali Vardar, şunları kaydetti:

"Kadınların hipertansiyon geliştirme ihtimali erkeklerle aynı. 65 yaşından sonra erkeklerden daha fazla. Özellikle, doğum kontrol haplarının kullanıldığı (Oral kontraseptifler), gebelik ve menopoz gibi yaşamın üç dönemi bir kadının kan basıncını etkileyebilir. Gebelikte yüksek tansiyon veya gebelik hipertansiyonu ilk 20 haftadan sonra ortaya çıkabilir ve doğumdan sonra ortadan kalkar. Eğer yakalanıp tedavi edilmezse hipertansiyon bebeğe ve anneye zarar verebilir. Menopoz ayrıca bir kadının hipertansiyon geliştirme riskini önemli ölçüde artırır. Bu nedenle 40 yaşından sonra düzenli kontrolleri aksatmayın."

Ekonomik baskı tetikliyor

Hipertansiyon görülme oranının genetik ve çevresel etkenlere bağlı farklılık gösterdiğini de aktaran Uzm. Dr. Vardar, "Sanayileşmiş toplumlarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda; yetişkinlerde gözlenen hipertansiyon oranı yüzde 25 ila 55 arasında değişiyor. Hipertansiyonu olan bireylerin çoğu, ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Bu ülkelerde hipertansiyonun bu denli sık olması ve giderek artması ’epidemiyolojik geçiş’ sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.