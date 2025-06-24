Diyarbakır’da menopoz şikayeti olan kadın, eksozom, PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavilerinin ardından gebelik haberi aldı.

Diyarbakır’da yaşayan 28 yaşındaki çift, çocuk sahibi olmayınca tedavi almak için Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Çoksüer, menopoz teşhisi koyduktan sonra tedavi sürecini başlattı. Semra Başakçı, aldığı tedavilerle gebelik haberi aldı.

Prof. Dr. Çoksüer, hastanın menopoz şikayetiyle geldiğini belirterek, "Yumurtalıklar tamamen tükenmişti. Hastamıza eksozom, PRP, akupunktur ve fitoterapi uyguladık. 2 ay sonra gebelik haberi aldık. Şu anda gebelik kesesi gördük. Hastamız özel bir hasta olduğu için mutlu olduk. Hayırlı olsun" dedi.