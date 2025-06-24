Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’ne Pusatlılar Dernek Yönetimi tarafından kazandırılan Panoramik Diş Röntgen Cihazı, açılışı yapılarak hizmete açıldı.

AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç’un göreve gelmesi ile birlikte Başkan Koç hastane yönetimi ile görüşmelerde bulundu. Hastane yönetimi ilk olarak aciliyette Panoramik Diş Röntgen Cihazını’nın olmaması nedeni ile vatandaşların Kayseri veya Develi’ye gitmek zorunda kaldığını bu nedenle hastanenin Panoramik Diş Röntgen Cihazı eksikliğinin giderilmesi konusunu dile getirdi. Başkan Koç’un Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan ve akabinde Pusatlılar Dernek Başkanı Mustafa Özyolu ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi. Pusatlılar Dernek Yönetimi Panoramik Diş Röntgen Cihazı alarak hastaneye bağışladı. Röntgen cihazının montajı ve gerekli izinlerin alınması ile birlikte Tomarza Devlet Hastanesi’nde tam teşekküllü diş röntgeni çekilmeye başladı. Panoramik Diş Röntgen Cihazının açılışına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Duman, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç, Tomarza Belediyesi Kültür Müdürü Fadime Kılıç, Pusatlılar Dernek Başkanı Mustafa Özyolu, Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan başta olmak üzere hastane yönetimi ve hastanede görevli personeller katıldı.

Panoramik Diş Röntgen Cihazı kurulduğu oda ziyaret edilerek açılışı yapıldı. Panoramik Diş Röntgeni ile ilk olarak Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan’ın diş filmi çekildi. Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’ne diş röntgen cihazını bağışını yapan Pusatlı Dernek Başkanı Mustafa Özyolu’na, panoramik diş röntgen cihazının kazandırılmasında emekleri geçen AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç’a ve Pusatlı Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan’a teşekkür plaketi verilmesi ile program son buldu.