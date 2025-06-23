Hafta sonu gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavlarında, Menemen Belediyesi, ilçede sınavların gerçekleştirildiği okullarda öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı. Belediyeye bağlı ikram araçlarından kahvaltılık, meyve suyu, kek ve su ikram edildiğini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yıl boyunca dağıttığımız dijital eğitim setleriyle, MEBGEM’in üç şubesiyle, sınav harcı ödemeleriyle öğrencilerimizin yanında olduk. Sınav günlerinde iki gün boyunca da ikramlarımızla bu birlikteliği sürdürdük. Sınav heyecanını sadece onlar değil aileleriyle birlikte bizlerde yaşadık. İnşallah öğrencilerimizin başarı haberlerini de hep birlikte alacağız" dedi.

Menemen Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü eğitime desteğini, eğitim-öğretim yılının en önemli final günü olan üniversite sınavlarında da (AYT-TYT) sürdürdü. 15 Haziran’da LGS’ye giren öğrenciler ve okul önlerinde heyecanla evlatlarını bekleyen veliler için ilçenin dört bir yanında ikram araçlarını seferber eden Menemen Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen üniversite sınavlarında da (YKS) yine öğrenci ve velileri yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde okul girişlerinde ikram araçlarıyla birlikte yer alan Menemen Belediyesi ekipleri, öğrenci ve velilere kahvaltılık, meyve suyu, kek ve su ikram etti. Ekiplerin çalışmaları sınav bitene kadar devam etti.

Çocuklarımıza ve bizlere güzel bir sürpriz oldu

Sınav merkezlerinde kurulan ikram noktalarında veliler de belediyenin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sınav merkezinde çocuğunu bekleyen bir veli duygularını şöyle paylaştı: "Sabah çok erken kalktık, çocuğum heyecanlıydı, doğru düzgün bir şey yiyemeden çıktık evden. Belediye ekiplerinin burada çocuklara su, meyve suyu, simit, peynir dağıttığını görünce gerçekten çok duygulandım. Bunu düşünmeleri bile çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere harika bir sürpriz, çocuklarımıza da unutulmaz moral oldu" diye konuştu.

Menemen’in eğitim yatırımları göz dolduruyor

Menemen Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulama vatandaşlardan tam not alırken, yıl boyunca sürdürülen eğitim destekleri de dikkat çekti. MEBGEM’in üç şubesiyle öğrencileri sınava hazırladığı Menemen’de, ilçe genelindeki tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerine de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital eğitim paketleri dağıtılarak, konu anlatımları ve soru bankalarıyla dershane adeta öğrencilerin ayağına getirildi. Üniversite sınav harcının her bir Menemenli öğrenci için Menemen Belediyesi tarafından ödenen ilçede, eğitim yatırımları göz doldurmaya devam ediyor.

"İmkan ve kaynaklarımızı eğitim için kullanıyoruz"

Menemen’deki eğitim seferberliğini başlatan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Belediye olarak, elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapmak adına imkan ve kaynaklarımızı eğitim için kullanıyoruz. Biliyoruz ki, Menemen’in evlatları bizim onlara yaptığımız bu yatırımı, gelecekte Menemen için yapacak ve ilçemizden tanınmış bilim insanları, sanatçılar, iş insanları yetişecek. Ege’nin en büyük iki kütüphanesinin yapım süreci tamamlandığında buralar da eğitim seferberliğimizin en önemli noktaları haline gelecek" dedi.