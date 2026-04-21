Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Belediyecilik Forumu'na (BELFOR) katılan Melikgazi Belediyesi, teknoloji ve eğitim alanındaki öncü projeleriyle ulusal düzeyde büyük ilgi gördü.

Belediyelerin kurumsal kapasitelerini artırmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen forumda, Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından başarıyla temsil edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye temsilcilerinin buluştuğu platformda Melikgazi; özellikle 'Bilimsel ve Teknolojik Yenilik' ile 'Gençlik Politikaları' temalarında fark oluşturdu. Forum kapsamında yapılan sunumlarda, Melikgazi Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ve teknolojik dönüşüm vizyonunu yansıtan iki dev projesi ön plana çıktı. Gençlerin modern çalışma alanlarına erişimini sağlayan ve onları geleceğin yazılım, robotik ve yapay zeka dünyasına hazırlayan atölyeler, diğer belediyeler için bir 'model uygulama' olarak sunuldu. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yerel yönetim düzeyinde verilen en güçlü desteklerden biri olan Havacılık ve Uzay Lisesi projesi, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi olarak 'akıllı şehir' ve 'insan odaklı teknoloji' üretme konusundaki kararlı çalışmalarının devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu başarıda emeği geçen Ar-Ge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi;

'Melikgazi'mizin geleceğine yön veren çalışma ve yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Vizyon projeler, örnek ve özgün yatırımlarımızı artıracak faaliyetlerle ilçemize hak ettiği değeri veriyor; günden güne büyüyen yatırımlarımızla gurur duyuyoruz. Teknoloji ve eğitim bizim en çok önem verdiğimiz konular arasında. Bilindiği üzere Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz ise gençlerimizin gözbebeği. Teknoloji alanında yatırımlarımız da yine hatırı sayılır düzeyde. Bilhassa Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, GÖKTİM projesine destek verdiğimiz teknoloji atölyelerimiz, TEKNOFEST desteklerimizle geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayallerine uzanıyoruz.'