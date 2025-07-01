Asfalt sezonunun açılmasıyla imara uygun yeni yollarda asfalt çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi 40. Cadde’de asfalt yol çalışması yapıyor.

Yeni başlatılan asfalt serim çalışmalarıyla birlikte caddenin modern ve konforlu yollara kavuşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen çalışmalarımız kapsamında mevcut bozuk yolları yenileniyor, altyapısı tamamlanan sokakları ise asfaltlamaya devam ediyoruz. Birçok mahallemizde ihtiyaç olan yerlerde programımıza göre asfaltlama yapıyoruz. Ekiplerimiz Anbar Mahallesi 40. Cadde’de yaklaşık 1 kilometrelik asfalt yol çalışmasını tamamlamak üzere. Melikgazi Belediyesi olarak asfalt yol çalışmamızla yollarımızda hem trafik güvenliğini artırıyor hem de ilçemizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç olan yollarda da devam edecek" dedi.