Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünde, Melendiz Çayı’na karışan kanalizasyon suları nedeniyle yaşanan çevre kirliliği ve sağlık tehditleri üzerine yetkililer harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde vatandaşların tepkisiyle gündeme gelen kirlilik sorunu, kurumların bir araya geldiği kapsamlı bir toplantıda ele alındı.

Çiftlik Kaymakamı Abdülhamit Bağış başkanlığında yapılan toplantıda Melendiz Çayı’na deşarj edilen atık suyun yol açtığı çevresel ve halk sağlığına ilişkin olumsuzluklar, bu kapsamda bugüne kadar yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliğiyle alınabilecek ilave tedbirlerin ele alındığı açıklandı.

Valilik açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önlem alınması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığı, çevresel hassasiyetin gözetileceği ve Melendiz Çayı’nın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıya, Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, Divarlı Belediye Başkanı Rüstem Cullaz, Azatlı Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Necmettin Şeker, DSİ Şube Müdürü Ahmet Elbasan, Çardak Köyü Muhtarı Ali Akbaş ile diğer köy ve mahalle muhtarları katıldı.