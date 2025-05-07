Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri tarafından sınır güvenliğinde görev yapan kahraman Mehmetçiklere yazılan mektuplara, görevli komutanlardan gelen cevap mektupları, okulda düzenlenen anlamlı bir törenle öğrencilere teslim edildi.

Tören, Okul Müdürü Mehmet Korul’un yaptığı konuşmayla başladı. Korul, öğrencilerin yazdığı mektupların Mehmetçiklerin moral kaynağı olduğunu vurgularken, bu anlamlı yazışmaların vatan sevgisini pekiştirdiğini ifade etti.

Okulun Türkçe öğretmeni Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan gelen mektupları öğrencilere dağıttı.

Törende öğrenciler, aldıkları mektupları büyük bir heyecan ve gururla okudu. Bazı öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı görülürken, törene katılan öğretmen ve veliler de bu anlamlı iletişimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mektuplar aracılığıyla, öğrenciler ile askerler arasında kurulan bu gönül köprüsünün uzun yıllar hatırlanacak bir anıya dönüştüğü ifade edildi. Törenin sonunda, okul yönetimi tarafından komutanlara teşekkür mesajı gönderildi.