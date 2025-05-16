İzmir Medical Point Hastanesi, hasta ve çalışan güvenliğini esas alan sağlık hizmetleriyle uluslararası alanda bir başarıya daha imza attı. Almanya merkezli bağımsız akreditasyon kuruluşu TEMOS tarafından geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerle akredite edilen hastane, bu yıl gerçekleştirilen yeniden değerlendirme sürecinden de başarıyla geçti.

Sağlık sektöründe kalite standartlarını belirleyen önemli otoritelerden biri olan TEMOS’un ikinci kez onayladığı Medical Point Hastanesi, böylece hem hizmet kalitesi hem de hasta güvenliği konusundaki sürdürülebilir yaklaşımını belgeledi. Yeniden akreditasyon sürecinde, hastanenin klinik hizmetlerden yönetsel süreçlere, hasta deneyiminden dijital altyapıya kadar birçok başlıkta uluslararası standartları sağladığı görüldü.

Medical Point Hastanesi, kalite yönetimi süreçlerini Kaliteyi Geliştirme ve Değiştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüyor. Sürekli gelişim ve iyileştirmeyi merkezine alan müdürlük, tüm birimlerle eşgüdüm içerisinde çalışarak hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik projelere imza atıyor.

Medical Point Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağlıkta kalite ve güvenlik bizim için vazgeçilmez önceliklerdir. TEMOS gibi saygın bir kurumun yeniden değerlendirmesinden başarıyla geçmek, bu anlayışın bir sonucudur. Kaliteyi tek bir departmanın değil, tüm ekibimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Hasta ve çalışan güvenliği konusunda yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiren Medical Point Hastanesi, yeni dönem için de kalite odaklı projelerini sürdürmeyi hedefliyor.