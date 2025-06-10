Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 20’nci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’na damga vurarak 6 ödül birden kazanan İzmir Ekonomili gençler, bu yıl mezun olarak iş yaşamına atılmaya hazırlanıyor. Estetik, yenilikçi, işlevsel ve çevre dostu çalışmalarıyla fark oluşturan gençler, üniversitede edindikleri bilgi, çevre ve tecrübeler sayesinde kariyer basamaklarını hızla çıkmayı hedefliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun olmaya hazırlanan Sinemnur Yeşilbalkan, geçen yılki yarışmada ‘HerDem’ adını verdiği siyah çay demleme ambalajıyla, ‘geleneksel ambalaj’ kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü. Yeşilbalkan, bu tasarımıyla WorldStar adlı yarışmada da altın ödül kazandı. Eylül Aygün de geleneksel poşetli ambalajların mutfakta neden olduğu dağınıklığı önlemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Altın Tat’ adlı tasarımıyla ‘yenilikçi ambalaj’ kategorisinde yine mansiyon ödülüne ulaştı.

Büyük beğeni topladı

Genç tasarımcılardan Güliz Yazıcı, Çisil Begüm Kasal, Doğa Varolsan ve Beril Yıldırım da yiyecek ve içecekler için hazırladıkları özel tasarımlarla yarışmada sertifika ödülünü alarak büyük gurur yaşadı. İzmir Ekonomili gençler, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Tolga Okan’ın yönlendirmesiyle hazırladıkları birbirinden özel tasarımlarla büyük beğeni topladı. WordStar’da altın ödüle uzanan Yeşilbalkan’ın yanı sıra Aygün, Yazıcı, Kasal ve Yıldırım ise WordStar ve AsiaStar yarışmalarında ödül alamasa da dereceye girmeyi başardı.

Bu yıl diplomalarını alacak olan öğrenciler, üniversite hayatındaki bu başarılarını mezun olduktan sonra da sürdürmeyi hedefliyor. Genç tasarımcılar; yüksek lisansla eğitimlerini sürdürmeyi, kendi markalarını kurmayı ya da ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren nitelikli firmalarda görev alarak kariyer rotalarına güçlü bir başlangıç yapmayı istiyor.

"Kendi markamı kurmak isterim"

Bu yıl diplomayı almaya hazırlanan Sinemnur Yeşilbalkan, "Mezuniyet sonrasında yurt dışındaki prestijli bir üniversitede yüksek lisans yapmayı ve devamında da mesleki hayatımı orada yapılandırmayı hedefliyorum. Bu sayede, tasarım alanındaki yetkinliğimi uluslararası düzeyde geliştirmeyi amaçlıyorum. Uzun vadede ise hedefim, edineceğim akademik ve sektörel deneyimlerin ışığında kendi markamı kurarak özgün ve sürdürülebilir tasarım anlayışımı hayata geçirmek" diye konuştu.

"Yat tasarımı alanında uzmanlaşacağım"

Başarılı tasarımcılardan Eylül Aygün ise, mezuniyetin ardından yenilikçi çözümler üretebileceği bir tasarım ofisinde çalışarak profesyonel hayata başlamak istediğini ifade ederek, "Özellikle ilgilendiğim yat tasarımı alanında kendimi geliştirerek uzmanlaşmayı hedefliyorum. Aynı zamanda, tasarım yaklaşımımı derinleştirecek bir yüksek lisans programına katılarak akademik alanda da ilerlemeyi planlıyorum. Farklı projelerde edineceğim deneyimlerin, ileride kendi ofisimi kurma yolunda bana değerli bir temel oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İlham veren projeler geliştirmeyi hedefliyorum"

Genç tasarımcılardan Güliz Yazıcı ise "Tasarımın sadece nesneleri değil, toplumları da dönüştürme gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Bu vizyonla, yurt dışında yüksek lisans yaparak küresel tasarım anlayışını yerinde deneyimlemeyi ve alanında öncü şirketlerde çalışarak çok yönlü bir perspektif kazanmayı hedefliyorum. Edindiğim bilgi birikimini ve deneyimi ülkeme taşıyarak, genç tasarımcılara ilham olacak projeler üretmek istiyorum. Ayrıca tasarım odaklı araştırmalarımı makaleler aracılığıyla yayınlayarak akademik alanda da söz sahibi olmayı amaçlıyorum" dedi.

"Yenilikçi projeler"

Akademik kariyerine yüksek lisans ile devam edeceğini belirten Çisil Begüm Kasal, "Tasarım becerilerimi akademik düzeyde derinleştirmek ve uzmanlaşmak istiyorum. Eğitim sürecinde farklı disiplinlerle iş birliği yaparak yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyorum. Bu deneyimlerin ardından, yenilikçi projelerde yer alan bir endüstriyel tasarım stüdyosunda çalışmayı arzuluyorum. Gelecekte, hem bireysel hem de ekip içinde güçlü katkılar sunabileceğim bir tasarım ortamında yer almak istiyorum" diye konuştu.

"Uluslararası yarışmalara katılacağım"

Sektöre atılmaya hazırlanan isimlerden Beril Yıldırım ise, "Gelecekte daha çok uluslararası yarışmaya katılarak kendimi tanıtıp, ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Yüksek lisans yapmak da hedeflerim arasında yer alıyor. İleride fırsatım olursa büyük firmalarla çalışmayı da çok isterim" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alacağım"

Doğa Varolsan da sürdürülebilirlik ilkesini merkezine alarak kendi moda ve tasarım markasını kurmayı hedeflediğini belirterek, "Doğaya duyarlı ve estetik açıdan güçlü ürünler üretmeyi hedefliyorum. Tasarımın sadece bir ürün oluşturmak değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi olduğuna inanıyor; insanların kendilerini ifade edebilecekleri özgün ve anlamlı tasarımlar ortaya koymak istiyorum. Bu yolculuğu sektörde aktif olarak yapmanın yanı sıra akademik alanda da sürdürebilmek için yurt dışında yüksek lisans eğitimi almayı planlıyorum. Uluslararası bir perspektifle kendimi geliştirerek, edindiğim bilgi ve deneyimi paylaşabileceğim bir akademik kariyer inşa etmek istiyorum" dedi.