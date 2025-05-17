Hemşirelik Haftası kapsamında Medical Point Hastanesi, hemşireler için özel etkinlikler düzenledi.

Medical Point Hastanesi, Hemşirelik Haftası kapsamında sağlık sisteminin vazgeçilmez yapı taşları olan hemşireler için özel etkinlikler düzenledi. Hemşirelik mesleğinin önemine dikkat çekmek ve emeklerini onurlandırmak amacıyla hazırlanan program, renkli ve anlamlı anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında ilk olarak, göz hekimi Prof. Dr. Sait Eğrilmez ve Korneanın Sesi grubu sahne aldı. Prof. Dr. Sait Eğrilmez, kardeşi İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hekimi Dr. Öğr. Üyesi Murat Eğrilmez ile beraber türkü seslendirdi. Grup üyeleri söyledikleri türkülerle dinleyenlerin yüreğine dokundu. Hemşireler ve hastane çalışanları keyifli anlar yaşarken, birlik ve dayanışma ruhu bir kez daha hissedildi. Ardından Hemşirelik Gücüyle Geleceği Şekillendirmek: Dünyayı Değiştiren Dokunuşlar başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce Aktaş ile Medical Point Hastaneler Grubu Sağlık Bakım Hizmetleri Grup Müdürü Uzm. Hem. Hayriye Takıcı üstlendi.

Panel yapıldı

Panelin açılış konuşmaları, Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zafer Önen ve Tıbbi Direktör Prof. Dr. Ahmet Memiş tarafından yapıldı. Konuşmalarında hemşirelik mesleğinin kutsallığı ve sağlık hizmetlerindeki rolünün altı çizildi. Panelde farklı bakış açılarıyla hemşirelik mesleği ele alındı. Yönetici Hemşire Gözüyle başlıklı oturumda, İzmir Medical Point Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşen Karagöz ve Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Yelda Aydoğdu sunum yaptı.

Yarışma yapıldı

Akademisyen Gözüyle oturumunda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bahise Aydın bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Mesleki Örgütler Gözüyle başlıklı sunumda, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Ebru Melek Benligül konuşma yaptı. Öğrenci Hemşire Gözüyle oturumunda ise, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gizem Aslan kendi deneyimlerini anlattı. Panelin sonunda ise hemşireler arasında bilgi yarışması düzenlendi. 1. Sağlıkçılar Yarışıyor Yarışması’nda, eğlenceli dakikalar yaşandı.