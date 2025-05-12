Medical Point Gaziantep Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Servet’in ev sahipliğinde hastane doktorları için özel ’yaza merhaba’ etkinliği düzenledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi "Yaza Merhaba" etkinliği düzenledi. Etkinlikte, katılımcılara stresli iş temposundan uzaklaşma fırsatı sunarak, eğlenceli anlar yaşattı. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, "Bugün burada, Medical Point Gaziantep Hastanesi ailesi olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle Op. Dr. Ercan Servet’in babası, değerli iş insanı Mehmet Servet’e ayrı bir teşekkür borçluyuz. Kendisinin ev sahipliğinde gerçekleşen bu organizasyon, katılımcılarımıza unutulmaz anlar yaşatırken, hastanemiz doktorlarının moral bulmalarına da katkı sağladı. Mehmet Bey’in gösterdiği misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, Op. Dr. Ercan Servet’in ailesine, Gaziantep’in simgesi haline gelmiş bakır bir set, takdim etti. Kubba, Op. Dr. Ercan Servet’e de teşekkür plaketi takdim etti.