2024 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olarak büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, Türkiye’nin Avrupa’da Almanya’dan sonra satış performansı en yüksek ikinci pazar konumuna yükseldiğini açıkladı.

MediaMarkt Türkiye, 2024 yılını değerlendirerek önümüzdeki döneme dair hedeflerini paylaştı. Avrupa’da 11 ülkede 1016 mağazası ile hizmet veren MediaMarktSaturn’ün 2024 yılını 22,4 milyar euro satış geliri ile tamamladığını açıklayan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye’nin de 102 mağaza, 4 bin çalışan ve 8 milyon MediaMarkt Club üyesiyle sektöründe lider konumda bulunduğunu belirtti.

"Grubun başarısında Türkiye’nin katkısı büyük"

Globalde hem fiziksel mağazalarının gücü hem de kişiselleştirme stratejileri ile perakende medya tarafında 48 milyon euro ek gelir elde ettiklerini söyleyen Acar, bu başarıda Türkiye’nin de önemli bir payı olduğunu kaydetti. Türkiye’de en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olarak büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken, grubun başarısına da önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Acar, Avrupa’da MMSGH ülkelerinden 9’unu geride bıraktıklarını söyledi. Acar, şirket olarak perakendenin dönüşümüne liderlik ederken Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Avrupa’da satış performansı en büyük ikinci pazar Türkiye

2023 için Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisi olma hedefini koyduklarını ve bu hedefe 2021 yılında ulaştıklarını söyleyen Hulusi Acar, "2021 yılından bu yana sektörde liderliğimizi koruyoruz. Ama biz sadece bu başarıyla yetinmeyerek globalde de Türkiye’nin gücünü gösterdik. Şu anda MediaMarktSaturn’ün stratejik bir ülkesi durumundayız ve Türkiye olarak Avrupa’da Almanya’dan sonra satış performansı en yüksek ikinci pazar konumundayız. Çalışan bağlılığında da Avrupa’da birinci sıradayız. Şirket olarak, kazandığımızı Türkiye’ye yatırım olarak geri döndürmeye, Omnichannel (Bütünleşik Kanal) vizyonumuzla dönüşüme liderlik etmeye ve her temas noktasında müşteriyle daha güçlü bir bağ kurmaya devam edeceğiz. Hedefimiz net: 2027 yılında, ana kategorilerimiz ve tüm kanallarda müşterilerimizin ilk tercihi olmak. Bu hedefe, inovasyondan, kapsayıcılıktan ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden, birlikte çalışarak, birlikte büyüyerek ulaşacağız" dedi.

Perakendenin geleceği: Pürüzsüz bir omnichannel deneyim

2025 yılında tüketici elektroniği pazarının 1 trilyon TL’yi aşacağını söyleyen Acar, "Hızla değişen dünyada güncel kalmak için en önemli şey müşterinin değişimini ve ihtiyaçlarını doğru anlamlandırmaktan geçiyor. Tüketiciler hayatı kolaylaştıracak neye alışırsa farklı markalardan da o kolaylığı devam ettirmelerini bekliyorlar. Bu yüzden de sektörümüzde sadece bir devrimden değil evrimden de geçiyoruz. Artık tüketiciler online ve offline birbirine entegre bir alışveriş yolculuğu yaşamak istiyorlar. Pandemiyle birlikte hız kazanan ve sonra bir miktar düşüşe geçen online kanallar, 2025 yılı itibarıyla yeniden ivmelenmeye geçti. Bitmeyen hatta daha da büyüyen fiziksel mağazacılığın entegre rolü ise değişen müşteri ihtiyaçlarında daha da önemli hale geliyor. Şirket olarak "Deneyim Şampiyonluğu" vizyonumuzla pürüzsüz bir omnichannel dünya oluşturuyoruz. Omnichannel deneyimi perakendenin geleceği olarak görüyor ve geleceğimize bugünden yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 43’ü omnichannel alışverişi deneyimliyor ve harcamaların yüzde 61’i buradan geliyor. 2025 yılı için ağırlığı dijital kanallarımıza vermekle birlikte fiziksel mağaza yatırımlarımıza da devam edeceğiz" dedi.

"Ürettiğimiz omnichannel dünyanın kalbinde mobil uygulamamız var"

Omnichannel yolculuklarının kalbinde, her geçen yıl yatırımlarını artırdıkları MediaMarkt mobil uygulaması olduğunu söyleyen Acar, "Mobil uygulamamızla kullanıcılarımızla offline ve online iç içe, uçtan uca bir deneyim yaşatıyoruz. Geçen yıl baştan sona yeniledik ve daha kullanıcı dostu özellikler ekledik. 2025 mali yılının ilk çeyreğinde dijital satışlar içindeki mobil uygulama gelir payımız yüzde 26’dan yüzde 41’e çıktı. Uygulamamızın indirilme oranı 3,5 katına çıktı, satışlarımız ise yüzde 208 arttı. Tüm bu yenilikler ve kurguladığımız omnichannel dünya ile müşteri sadakat programımız MediaMarkt Club üyelerini de artırmaya devam ediyoruz. Son bir yılda Club’a 2 milyonu aşkın yeni üye katıldı, tüm satışlarımızın yaklaşık yüzde 50’si Club üyelerinden geliyor" bilgisini verdi.

Müşteri deneyim yolculuğunda yapay zekâ gibi son teknolojilerin gücünden yararlandıklarını söyleyen Acar, "Sunduğumuz yeni deneyimlerle müşterilerimize kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri onlarla buluşturuyor, iş ortaklarımız için de ürünlerini hedef kitlelerine ulaştıracak çözümler sunuyoruz. Yapay zekâyı da mobil alışveriş deneyimimizin kişiselleştirme ayağına entegre ettik. AI chatbotumuz ile merak edilen her soruya hızla yanıt veriyor, AI Hediye Bulucu ile kişiye ve bütçesine özel en uygun öneriler sunuyoruz. İşimiz satış işleminden sonra da bitmiyor, katma değerli hizmetler ile müşterilerimizi hiç yormadan aldıkları ürünün bakımını yapmaya evlerine de gidiyoruz" dedi.

"Yerli üretime ve döngüsel ekonomiye destek oluyoruz"

Kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY’ı MediaMarkt kalitesi ve güvencesiyle tüm kanallarda müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Acar, yerli üretime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Özellikle sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talebin Türkiye’de de günden güne arttığına işaret eden Acar, "Bu evrimin Türkiye’deki öncülerinden biri olarak, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek onlara ikinci bir hayat veriyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. "Daha İyiye" vizyonumuzla yenileme amacıyla 200.000 eski cihazı ekonomiye kazandırdık ve 27 bin yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturduk" dedi.

Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak bizim için bir sosyal sorumluluk değil, müşteri deneyim yolculuğunun bir parçası diyen Acar, "Blindlook teknolojisiyle mağazalarımızda yapay zekâ teknolojisini kullanarak görme engelli bireylere yönelik sesli destek çözümleri sunuyoruz. Tüm mağazalarımızda sesli yönlendirme sistemi mevcut. Bu teknolojiyle bugüne dek 46.000 görme engelli bireye ulaştık" dedi.

Kadın istihdamında hedef yüzde 50

Gelecekte daha da eşit bir ekosistem oluşturmak için kadın istihdamını önceliklendirdiklerini söyleyen Acar, "Bizim için hiçbir sektörün olmadığı gibi teknolojinin de kadını erkeği yoktur. Bu vizyonla ülke genelindeki mağazalarımızda kadın istihdamında hedeflediğimiz oran yüzde 50" diye konuştu.

Sürdürülebilirliği uzun soluklu bir yolculuk olarak tasarladıklarını söyleyen Acar, "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürüttüğümüz ’Eğitimle Daha İyiye’ projesiyle geleceğimize, çocuklarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. TEGV iş birliğiyle depremden etkilenen bölgelerde 4 mobil öğrenim birimi kurduk ve deprem bölgesindeki yaklaşık 8 bin çocuğumuza eğitim verdik. Hedefimiz 4 yılda 24 bin çocuğumuza ulaşmak" diye konuştu.