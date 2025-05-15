Giresun’un Eynesil ilçesinde düzenlenen Bilim Fuarı’nda, Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu’nun hazırladığı 15 proje büyük ilgi gördü. İki gün sürecek etkinlik, ilk günden yoğun katılımla başladı.

Fuarın açılışı, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkan Vekili Gürsel Yılmaz ve Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan tarafından yapıldı. Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından öğrencilerin projelerini yakından inceledi.

Fuarda sergilenen projeler, daha ilk gününden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar bilim stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden bilgi aldı, projelere yönelik sorular yöneltti. Öğrenciler, çalışmalarını anlatırken büyük bir heyecan yaşadı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, öğrencilerin sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Her biri özenle hazırlanmış bu projeler, gençlerimizin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Öğrencilerimizi ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bilimi erken yaşta sevdirmek, geleceğimiz adına en doğru yatırımdır" dedi.

Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk ise fuarın önemine vurgu yaparak, "Bu fuar sadece bir sergi değil, çocuklarımızın araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan kıymetli bir adımdır. Emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.