Eskişehir’de 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile ilgili gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yapılması gereken iş ve işlemler detaylı şekilde ele alındı.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile ilgili değerlendirme toplantısı, resmî ve özel ortaokul ile lise müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; yarışmanın başvuru süreci, işlem basamakları ile yapılması gereken iş ve işlemler detaylı şekilde ele alındı. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın ’Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim’ temasıyla 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de düzenleneceği belirtildi.