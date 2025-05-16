Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Fatma Taşkın Koca, 5 Mayıs 2025 tarihinde girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak psikiyatri kliniğinin 12. uzmanı olmaya hak kazandı.

Uzmanlık sınavı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Virit başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meltem Derya Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selçuk, Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Semai Bek, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilfer Şahin yer aldı.

Dr. Fatma Taşkın Koca’nın uzmanlık tez danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selçuk üstlenirken, Dr. Taşkın Koca, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 172. araştırma görevlisi hekim oldu.

Sınavın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, sınav jürisi üyelerini ve Dr. Fatma Taşkın Koca’yı ziyaret ederek tebriklerini iletti.