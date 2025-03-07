Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Nikotin Bağımlılığından Kurtulun" temalı bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendi.

Tıp Fakültesi öğrencileri, etkinlik boyunca halkı bilinçlendirmek amacıyla nikotin bağımlılığı testi yaparak bilgilendirme broşürleri dağıttı. Etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sabri Serhan Olcay’ın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi de standı ziyaret ederek etkinliğe destek verdi. Nikotin bağımlılığının zararlarına dikkat çeken uzmanlar, bu tür farkındalık çalışmalarının bağımlılıkla mücadelede büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.