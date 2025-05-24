Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr. Can Filizlioğlu, girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Genel Cerrahi Kliniği’nin 6. uzmanı olmaya hak kazandı.

Dr. Can Filizlioğlu’nun uzmanlık sınavı, Doç. Dr. Önder Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Özcan Dere, Dr. Öğr. Üyesi Samet Şahin, Üroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Deliktaş ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Eren Akbaba yer aldı.

Dr. Filizlioğlu’nun uzmanlık tez danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Samet Şahin üstlenirken, tez çalışmasının konusu ise "Kolorektal Kanserde Tiyol Disülfit Dengesi" olarak belirlendi. Ayrıca Op. Dr. Can Filizlioğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan 257. araştırma görevlisi hekim olma unvanını da kazandı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın yeni uzmanı Op. Dr. Can Filizlioğlu’nu tebrik eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, kendisine meslek hayatında başarılar dileyerek, yeni görevinde üstün hizmetler sunacağına olan inançlarını dile getirdi.