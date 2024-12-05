Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası ’Bebek Dostu Hastane’ unvanını korumaya hak kazandı.

Hastane, 2019 yılında aldığı ’Bebek Dostu Hastane’ unvanını sürdürebilmek için kapsamlı bir emzirme politikası uyguluyor. Bu politika çerçevesinde hastaneye başvuran gebe ve annelere, tıbbi zorunluluklar dışında bebeklerine ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi ve emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda eğitimler veriliyor. Bu yaklaşımla annelerin bilinçli bir emzirme dönemi geçirmesi sağlanıyor.

25 Kasım 2024 tarihinde yapılan denetimler, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’ programı kapsamında gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından açıklama yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, “Bebek Dostu Hastane unvanını yeniden kazandık. Annelerimizin ve bebeklerimizin sağlığı için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Sağlık Bakım Hizmetleri öncülüğünde tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. İlimiz ayrıca ’Altın Bebek Dostu İl’ unvanını da korudu. Bu başarı, sağlık hizmetlerindeki kalitemizin bir göstergesidir" diye konuştu.