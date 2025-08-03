Mardin’in Mazıdağı Belediyesi ilçe merkezinde bulunan Çiğdem Caddesi’ne 11 milyon 368 bin TL’ye halı desenli yol yaptı, vatandaşlar tepki gösterdi.

Mazıdağı Belediyesi, Çiğdem Caddesi’ne döşeli parke taşlarını kaldırarak, yerine halı desenli yol yaptı. İhale usulü halı desenli yolu yapan belediye, ihaleyi 11 milyon 368 TL karşılığında Batman’da faaliyet gösteren yüklenici firmaya verdi. Dudak uçuklatan fiyatı duyan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Mazıdağı ilçe merkezinde bulunan yolların çoğunun bozuk olduğunu söyleyen A.A., "Belediye sadece gösteriş için o halı desenli yolu yaptı. İlçe merkezinden ve kırsal mahallelerde hiçbir çalışma yapmıyorlar. Biz bozuk yollarla boğuşurken onlar tek bir yola 11 milyon TL harcıyorlar" dedi.

Mazıdağı’nda ikamet eden Ö.K. ise Belediye Başkanı Kudret Uçuk’un seçimden önce halka vadettiği 37 projeyi hatırlatarak, bir an önce Mazıdağı’nda bulunan bütün bozuk yolların yapılmasını, çevre temizliğine daha dikkat edilmesini gerektiğini ve gençlere yönelik çalışmaların yapılmasını talep etti.